Vozinha, arquero titular de Cabo Verde, y una de las revelaciones del Mundial 2026 tras su destacada actuación frente a España, podrá reencontrarse con su madre en Estados Unidos luego de que se resolvieran los problemas que le impedían viajar.

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Ana Cándida Évora, madre del futbolista de 40 años, confirmó que viajará a Miami para presenciar el encuentro ante Uruguay, correspondiente a la segunda fecha del Grupo H. La mujer no había podido asistir al debut debido a los costos y trámites necesarios para obtener la visa estadounidense.

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La situación tomó repercusión internacional luego de que Vozinha revelara entre lágrimas que su madre no había logrado acompañarlo en el momento más importante de su carrera. Tras ello, el líder demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, anunció que se facilitaron los trámites migratorios y se coordinaron los arreglos para el viaje.

El guardameta se convirtió en una de las historias más destacadas del torneo tras ser elegido figura en el empate sin goles frente a España, donde realizó siete atajadas. Además, con 40 años y 12 días, se transformó en el jugador más veterano en disputar el primer partido mundialista de su selección.

Cabo Verde enfrentará a Uruguay el próximo 21 de junio con la ilusión de seguir haciendo historia y con un incentivo especial para su arquero: el esperado abrazo de su madre en las tribunas.

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Fuente; BBC

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