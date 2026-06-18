Vozinha podrá reencontrarse con su madre en el Mundial tras una gestión especial para obtener la visa
El arquero de Cabo Verde, figura ante España, recibirá el apoyo de su madre en el próximo partido frente a Uruguay.
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Una gigantesca grieta que atraviesa el este de África vuelve a captar la atención de la comunidad científica por un proceso geológico que, a muy largo plazo, podría derivar en la formación de un nuevo océano.
El show será el viernes 24 de octubre a las 21:30 en la Sala Melany, ubicada en San Luis al 1750. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o a través de Plateanet.
Descubre por qué África es uno de los destinos más fascinantes del mundo: safaris inolvidables, paisajes salvajes y experiencias únicas en Kenia, Tanzania y Namibia.
Una pequeña isla del Golfo de Guinea, con una historia poco conocida pero cargada de vínculos con la época colonial, sorprendió al mundo al solicitar formalmente convertirse en estado asociado de la Argentina.
Desde una comunidad humilde en Uganda, un grupo de niños sorprendió al mundo cantando y bailando cumbia argentina con una pasión que cruzó continentes. Se llaman Nansana Kids, y su historia ya emociona a millones en TikTok.