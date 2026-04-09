Una enorme grieta de más de 6.000 kilómetros de largo atraviesa Etiopía, Kenia, Uganda y Mozambique. Imagen: archivo.

El fenómeno ocurre en el llamado Sistema del Rift de África Oriental, una fractura de más de 6.000 kilómetros que se extiende por países como Etiopía, Kenia, Uganda y Mozambique. Allí convergen tres placas tectónicas, la africana, la somalí y la arábiga, que se separan lentamente desde hace más de 25 millones de años.

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Ese movimiento, imperceptible a escala humana pero constante en términos geológicos, ya muestra efectos visibles en la superficie: hundimientos del terreno, actividad volcánica y grandes fisuras en distintas zonas del continente. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en Etiopía en 2005, cuando se abrió una grieta de 60 kilómetros y el suelo se desplazó dos metros en pocos minutos.

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Los especialistas sostienen que, si este proceso continúa durante millones de años, el Cuerno de África podría separarse del resto del continente y dar lugar a una nueva masa oceánica. En ese escenario, una parte del este africano quedaría convertida en una gran isla.

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Además del interés científico, el fenómeno podría tener consecuencias geográficas, ambientales y económicas de gran escala. La región está cerca del Canal de Suez, una vía central para el comercio internacional, y también alberga ecosistemas únicos que podrían verse alterados por los cambios en el relieve y en el clima.

Aunque no se trata de un proceso inminente, el Rift de África Oriental ofrece una de las pocas oportunidades de observar en tiempo real cómo se modifica la corteza terrestre. Para los científicos, es una muestra concreta de que el planeta sigue en permanente transformación.

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Fuente: El Cronista