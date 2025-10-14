El próximo viernes 24 de octubre a las 21:30, la Sala Melany de Mar del Plata recibirá a Guine Simbema, un ensamble conformado por mujeres marplatenses que fusiona música, danza y canto del folclore del oeste africano con una propuesta artística contemporánea, femenina y comunitaria. Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del teatro o a través de Plateanet.

Ads

Guine Simbema recrea ritmos, danzas y canciones tradicionales de la región oeste de África, integrándolos con estéticas modernas y una impronta propia. El espectáculo invita al público a sumergirse en un recorrido por diferentes colores, sonidos y movimientos que evocan tanto paisajes rurales como urbanos del continente africano.

Cada pieza aborda un ritmo particular, acompañado de sus canciones y su danza, con un vestuario que refuerza la identidad y el simbolismo de cada escena. La interacción entre lo musical y lo coreográfico genera una puesta en escena envolvente, en la que los momentos de transición brindan continuidad y dinamismo.

Ads

Este colectivo de artistas resalta la fuerza de la mirada femenina en la interpretación y recreación de un folclore que es, además, la raíz rítmica de gran parte de la música contemporánea en todo el mundo.

De esta manera, Guine Simbema propone una experiencia que combina tradición y modernidad, con un mensaje de unión, vitalidad y construcción colectiva.

Ads

El show promete ritmo, energía y sorpresas que harán vibrar el cuerpo y el alma. Será una noche única para disfrutar, bailar y dejarse llevar por la intensidad de la música y la danza africana interpretada por artistas argentinas que han dedicado años de estudio y creación a este proyecto.