Un guardavidas de apenas 16 años protagonizó un dramático rescate en Seabright State Beach, ubicada en la ciudad estadounidense de Santa Cruz. Ryder Williams logró salvar a Nathaniel Rai, un nene de 10 años que había perdido el equilibrio cerca de la orilla y fue arrastrado por la fuerza del mar.

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El adolescente, que atraviesa su primera temporada como integrante del cuerpo de guardavidas de California State Parks, advirtió la situación desde la Torre 2. Luego de comunicar la emergencia por radio, tomó sus aletas y el flotador y corrió hacia el agua, pese al fuerte oleaje y a las corrientes peligrosas.

Según informaron las autoridades, el chico había sido desplazado unos 13,7 metros mar adentro. Williams consiguió alcanzarlo, pero la violencia de las olas le impidió colocarle correctamente el tubo de rescate. El nene llegó a quedar inmóvil mientras ambos eran golpeados repetidamente por el agua.

“No iba a soltar a ese chico”, le contó posteriormente Ryder a su padre, un bombero retirado. El joven explicó que comprendió que el menor podía ahogarse y que estaba decidido a evitarlo, aun cuando también ponía en riesgo su propia seguridad.

Otro guardavidas, identificado como Aaron Bohnen, se sumó al operativo. Algunos bañistas también intentaron colaborar, pero Ryder les pidió que regresaran a la playa para evitar que más personas quedaran expuestas a las corrientes. Finalmente, los rescatistas consiguieron llevar al nene hasta la orilla y brindarle asistencia médica.

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Nathaniel no sufrió lesiones graves y pudo retirarse junto con su familia después de ser evaluado. Sin embargo, su padre relató que el chico perdió el conocimiento dentro del agua, expulsó arena al toser y tuvo pesadillas durante las noches posteriores al episodio.

El papá del menor destacó que Williams ingresó al mar pese a que había olas cercanas a los tres metros y fuertes corrientes. También aseguró que estará agradecido para siempre por la decisión del adolescente, que permitió que su hijo regresara con vida.

Después del rescate, Ryder volvió a su puesto y completó su jornada laboral. El joven aseguró que se siente agradecido por haber podido reunir al chico con su familia y reconoció también la tarea cotidiana de sus compañeros.

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La historia adquirió repercusión nacional en Estados Unidos. Donald Trump anunció que planea invitar al guardavidas a la Casa Blanca para entregarle una distinción civil por el coraje demostrado durante el rescate.