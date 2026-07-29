Una adolescente de 13 años fue imputada en Uruguay por el asesinato de su abuela, de 81 años. Durante la investigación, la joven aseguró que un videojuego le había ordenado atacar a la víctima, una declaración que forma parte de las distintas versiones que dio ante los investigadores.

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El crimen ocurrió el domingo en una vivienda del barrio Cerrito, en Montevideo. La madre de la menor llamó a la Policía luego de que su hija afirmara que la mujer se había suicidado. Sin embargo, al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con diez heridas de arma blanca.

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Con el avance de la investigación, la adolescente modificó su relato en varias oportunidades. Primero sostuvo que su abuela se había autolesionado. Después dijo que intentó ayudarla y terminó hiriéndola. Finalmente, declaró que un videojuego le había indicado que la atacara.

La Fiscalía uruguaya informó que la menor comprende la gravedad de sus actos, aunque necesita atención psiquiátrica. Según familiares, padece esquizofrenia, había interrumpido su tratamiento y días antes se había escapado del hospital sin recibir el alta médica.

La Justicia la imputó por homicidio especialmente agravado y ordenó su internación preventiva por 150 días en un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, mientras continúa la investigación.

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Fuente: TN

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