Diputados del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, junto a aliados de la Federación Brasileña de la Esperanza, solicitaron la apertura de una investigación electoral contra el presidente Javier Milei por su participación en un acto partidario en San Pablo en respaldo a Flávio Bolsonaro.

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La presentación fue realizada ante la Fiscalía General de la República con el objetivo de determinar si la presencia del mandatario argentino constituyó una “injerencia externa indebida” en el proceso electoral brasileño, así como también establecer si se utilizaron fondos o estructuras públicas para financiar un viaje de carácter político.

El planteo judicial se originó tras la intervención de Milei en la convención del Partido Liberal, donde expresó su apoyo a la candidatura presidencial del senador Bolsonaro y lanzó duras críticas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y miembros del Supremo Tribunal Federal, lo que derivó en tensiones diplomáticas y consultas con la embajada de Brasil en Buenos Aires.

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En paralelo, el episodio generó repercusiones en la Argentina, donde los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron denuncias ante la Justicia para investigar un eventual uso indebido de recursos estatales en el traslado del jefe de Estado.

Frente a la controversia, el vocero presidencial, Adrián Ravier, minimizó el impacto institucional del conflicto y sostuvo que las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos no afectarán las relaciones comerciales ni diplomáticas entre los países.

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