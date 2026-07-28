Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes el suroeste de Japón, provocando importantes daños materiales, decenas de heridos y el colapso parcial de un centro comercial, donde varias personas permanecían atrapadas mientras continuaban las tareas de rescate.

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El movimiento sísmico se registró a las 16:27 (hora local) y tuvo su epicentro a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Kumamoto, en la isla de Kyushu, con una profundidad de apenas 10 kilómetros, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.

Tras el sismo, cerca de 300.000 personas recibieron la orden de evacuar hacia refugios temporales. Además, se emitió una alerta de tsunami que fue levantada menos de una hora después.

Uno de los episodios más graves ocurrió en un centro comercial de la cadena Aeon Mall, en la prefectura de Kumamoto. De acuerdo con los servicios de emergencia, el segundo piso del edificio colapsó y dejó a "muchas personas" atrapadas bajo los escombros.

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Medios locales también informaron que se produjo una explosión en el complejo comercial tras el terremoto. Imágenes difundidas por la televisión japonesa mostraron humo blanco saliendo del edificio, parte de la fachada destruida y personas evacuando hacia el estacionamiento.

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Las autoridades indicaron que decenas de personas resultaron heridas. Según la cadena pública NHK, al menos 50 fueron trasladadas a hospitales, mientras que otras diez sufrieron lesiones en un hogar para adultos mayores.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aseguró que el Gobierno continúa evaluando la magnitud de los daños, aunque confirmó que ya se registraron varios heridos. "Seguimos evaluando el alcance de las lesiones y los daños materiales, pero ya hemos sido informados de que hay varias personas heridas", afirmó.

Las fuertes réplicas obligaron a suspender los servicios ferroviarios en distintos sectores de Kyushu, mientras miles de viviendas quedaron sin suministro eléctrico.

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El secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, informó que fueron desplegados efectivos de las Fuerzas de Autodefensa, bomberos y guardacostas para asistir en las tareas de rescate y pidió a la población mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades.

Posteriormente, la primera ministra confirmó el envío de 3.600 soldados para reforzar las operaciones de emergencia.

Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que la central nuclear de Sendai, ubicada a unos 100 kilómetros del epicentro, no sufrió daños y continúa operando con normalidad.

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo y registra alrededor de 1.500 terremotos por año. En abril de 2016, la región de Kumamoto ya había sido escenario de una serie de fuertes sismos que dejaron 278 muertos y severos daños en la infraestructura.

Fuente: BBC