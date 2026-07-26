Pradhan anunció su dimisión a través de un mensaje en la red social X, donde aseguró que tomó la decisión para preservar la unidad del país y evitar que el conflicto afectara el futuro de los estudiantes.

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El CJP, que nació como una campaña satírica en redes sociales con una cucaracha generada por inteligencia artificial como símbolo, se transformó en uno de los mayores movimientos de protesta juvenil de los últimos años en India. La organización reclama una reforma del sistema educativo, mayor transparencia tras las reiteradas filtraciones de exámenes y una mayor rendición de cuentas por parte del Gobierno.

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La movilización cobró fuerza después de la represión policial contra una marcha hacia el Parlamento, que dejó decenas de heridos, y ganó respaldo nacional cuando el reconocido activista Sonam Wangchuk inició una huelga de hambre en apoyo a los reclamos.

Tras conocerse la renuncia del ministro, miles de personas celebraron en el centro de Nueva Delhi con cánticos, banderas y consignas. No obstante, el fundador del movimiento, Abhijeet Dipke, aclaró que la lucha continuará para exigir reformas educativas, compensaciones para las familias de estudiantes afectados y una investigación sobre el accionar policial durante las manifestaciones.

La protesta también representó un revés político para el primer ministro Narendra Modi, cuyo gobierno enfrentó una de las mayores expresiones de descontento social de los últimos años.

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Fuente: BBC

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