El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a los rebeldes hutíes de Yemen con un "gran castigo militar" luego de los ataques con misiles y drones contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo. A través de su red social Truth Social, también responsabilizó a Irán por el accionar del grupo, al que calificó como un aliado de Teherán.

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"Si vuelven a hacerlo, Estados Unidos responsabilizará a Irán y se impondrá un duro castigo militar tanto al régimen iraní como a los propios hutíes", sostuvo el mandatario. Trump aseguró estar "muy decepcionado" con los rebeldes, ya que consideró que hasta ahora habían actuado con responsabilidad durante el conflicto.

La advertencia se produjo en medio de una nueva escalada regional. En las últimas horas, Estados Unidos realizó un nuevo bombardeo sobre objetivos militares iraníes, mientras que la Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó ataques contra instalaciones estadounidenses en Kuwait y renovó sus amenazas de responder a cualquier ofensiva.

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La tensión también generó preocupación en la comunidad internacional. El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que la situación en Medio Oriente "se está saliendo de control" y pidió retomar el camino diplomático. En paralelo, el precio del petróleo Brent alcanzó los 100 dólares por barril tras los ataques en el mar Rojo y el temor a una mayor interrupción del comercio energético mundial.

Fuente: Infobae

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