TheGrefg conquistó La Velada del Año VI y los argentinos dejaron su marca en Sevilla
La sexta edición de La Velada del Año, el megaevento organizado por Ibai Llanos, volvió a romper récords de audiencia y convocatoria en el estadio La Cartuja de Sevilla.
La jornada reunió diez peleas entre streamers, influencers, periodistas y artistas, además de shows musicales de figuras como Juanes, Anuel AA, Bad Gyal, Yandel y Lucho BK, entre otros.
La delegación argentina tuvo una destacada actuación. Gero Arias derrotó por decisión unánime al español Viruzz, incluso tras derribarlo en el primer asalto. Angie Velasco también se impuso por puntos frente a la puertorriqueña Alondrissa, mientras que Lit Killah protagonizó una de las actuaciones más contundentes de la noche al vencer de manera unánime a Kidd Keo, a quien mandó a la lona en el primer round.
La única derrota argentina llegó de la mano del periodista Gastón Edul, que cayó por decisión dividida ante el español Edu Aguirre en uno de los combates más esperados del evento.
Como cierre de la velada, Willyrex sorprendió al anunciar la séptima edición del espectáculo y lanzó el desafío para enfrentar a AuronPlay en 2027.
Fuente: Clarín