El diario estadounidense The Washington Post volvió a poner el foco sobre la economía argentina y destacó la evolución de los principales indicadores bajo la gestión del presidente Javier Milei. En un editorial publicado este lunes, el medio sostuvo que "el renacimiento del libre mercado de Argentina continúa" y vinculó esa recuperación con las reformas económicas implementadas por el Gobierno nacional.

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El artículo fue publicado luego de que la calificadora Moody's mejorara la nota de la deuda soberana argentina y modificara su perspectiva de estable a positiva. Según recordó el periódico, se trata de la tercera mejora crediticia que recibe el país en menos de tres meses, tras las revisiones positivas realizadas previamente por Fitch Ratings y S&P Global.

Para el Consejo Editorial del diario, el mensaje de las agencias calificadoras es claro: "Las reformas orientadas al mercado del presidente Javier Milei están funcionando".

El editorial recordó que cuando Milei asumió la Presidencia, en diciembre de 2023, Argentina se encontraba entre los países con mayor riesgo de incumplimiento de deuda. Sin embargo, destacó que en menos de tres años logró mejorar su perfil financiero y salir del grupo de economías consideradas de mayor riesgo para los inversores.

Asimismo, el medio señaló que la mejora no responde al azar, sino a una consolidación de los fundamentos macroeconómicos. En ese sentido, citó el informe de Moody's, que sostuvo que la estabilización económica "ha avanzado más allá de la fase inicial de ajuste hacia una mejora más duradera de los fundamentos crediticios".

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El editorial también destacó el crecimiento de las exportaciones, impulsado principalmente por el sector energético, y remarcó el descenso de la inflación como uno de los principales logros de la administración libertaria.

"Milei convirtió la lucha contra la inflación en su máxima prioridad. Cuando asumió, la inflación mensual rondaba el 25%. El mes pasado fue del 1,9%", señaló el periódico, que además resaltó la obtención de superávit fiscal poco más de un año después del inicio de la gestión.

Como cierre, el Consejo Editorial de The Washington Post aseguró que estos resultados "mejoran la vida de los argentinos" y consideró que la experiencia del país puede servir como referencia para otras economías que buscan recuperarse tras largos períodos de estancamiento.

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