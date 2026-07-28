La Federación Francesa de Fútbol confirmó este martes la designación de Zinedine Zidane como nuevo entrenador de la selección de Francia. El exdirector técnico de Real Madrid sucederá a Didier Deschamps, quien puso fin a un ciclo de 14 años tras la eliminación del conjunto francés en las semifinales del Mundial 2026.

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Campeón del mundo como jugador en 1998 y considerado una de las máximas leyendas del fútbol francés, Zidane, de 54 años, volverá a dirigir después de permanecer alejado de los bancos desde su salida de Real Madrid en 2021.

El nuevo entrenador firmó un contrato que lo vinculará con la selección francesa durante el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2030. "Siempre dije que no hay nada más grande que la selección francesa. Es una enorme alegría y un gran orgullo convertirme en su entrenador", expresó Zidane tras oficializarse su nombramiento.

Además, agradeció la confianza de la Federación Francesa de Fútbol y tuvo palabras de reconocimiento para su antecesor. "También quiero reconocer los 14 años de trabajo de Didier Deschamps y su cuerpo técnico. Tengo grandes ambiciones para esta selección", afirmó.

El presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, calificó el nombramiento como "un motivo de inmenso orgullo" y definió a Zidane como "una leyenda del fútbol francés y uno de los entrenadores más respetados de su generación".

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Una carrera repleta de títulos

Tras retirarse como futbolista después del Mundial de 2006, Zidane inició su carrera como entrenador en 2014 al frente del Real Madrid Castilla. Dos años más tarde asumió el primer equipo y protagonizó una de las etapas más exitosas de la historia del club español.

Con el conjunto merengue conquistó tres Champions League consecutivas (2016, 2017 y 2018), además de una Liga de España, antes de dejar el cargo. Regresó en 2019 y sumó un nuevo título de LaLiga en la temporada 2019/20.

Desde su segunda salida de Real Madrid, al finalizar la campaña 2020/21, Zidane permanecía sin dirigir.

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Como futbolista, Zidane fue una de las grandes figuras de la historia de Francia. Lideró al seleccionado que conquistó el Mundial de 1998, marcando dos goles en la final frente a Brasil, y posteriormente obtuvo la Eurocopa 2000.

Su último partido como profesional fue la recordada final del Mundial de Alemania 2006 ante Italia, donde fue expulsado tras el célebre cabezazo a Marco Materazzi.

El debut oficial de Zidane como entrenador de Francia será el 25 de septiembre, cuando el seleccionado visite a Turquía por la UEFA Nations League.

Fuente: BBC