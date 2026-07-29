Terremoto en Japón: ya son 18 los muertos y sigue la búsqueda de desaparecidos
El sismo de magnitud 7,1 golpeó el sudoeste del país. Miles de personas permanecen evacuadas, mientras los equipos de rescate trabajan entre los escombros.
El número de víctimas por el terremoto que sacudió el sudoeste de Japón aumentó a 18, mientras continúan las tareas de búsqueda de personas desaparecidas.
El sismo, de magnitud 7,1, provocó derrumbes, incendios y graves daños en rutas e infraestructura. Además, dejó más de un centenar de heridos y obligó a evacuar a unas 30 mil personas, que permanecen alojadas en refugios.
Bomberos, policías y militares trabajan contrarreloj en las zonas más afectadas para localizar sobrevivientes. Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría seguir aumentando.
El gobierno japonés pidió a la población mantenerse alerta por posibles réplicas y evitar regresar a las áreas dañadas hasta que sea seguro. Mientras tanto, continúan las tareas para restablecer los servicios de electricidad y agua, afectados por el fuerte movimiento sísmico.
Fuente: TN