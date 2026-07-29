El número de víctimas por el terremoto que sacudió el sudoeste de Japón aumentó a 18, mientras continúan las tareas de búsqueda de personas desaparecidas.

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El sismo, de magnitud 7,1, provocó derrumbes, incendios y graves daños en rutas e infraestructura. Además, dejó más de un centenar de heridos y obligó a evacuar a unas 30 mil personas, que permanecen alojadas en refugios.

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Bomberos, policías y militares trabajan contrarreloj en las zonas más afectadas para localizar sobrevivientes. Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría seguir aumentando.

El gobierno japonés pidió a la población mantenerse alerta por posibles réplicas y evitar regresar a las áreas dañadas hasta que sea seguro. Mientras tanto, continúan las tareas para restablecer los servicios de electricidad y agua, afectados por el fuerte movimiento sísmico.

Fuente: TN

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