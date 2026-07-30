La iniciativa busca establecer prioridades, cuantificar pérdidas y coordinar la asistencia técnica y financiera necesaria para atender a las comunidades afectadas.

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El proceso fue puesto en marcha mediante mesas de trabajo integradas por representantes de organismos internacionales, autoridades nacionales y equipos técnicos especializados. La evaluación permitirá determinar el impacto de los sismos sobre viviendas, infraestructura, servicios públicos, actividad económica y condiciones sociales en las zonas más golpeadas por la emergencia.

La metodología que utiliza la Evaluación de Necesidades Post Desastre es utilizada habitualmente por Naciones Unidas, el Banco Mundial y otros organismos internacionales para medir las consecuencias de desastres naturales y establecer estrategias de recuperación de mediano y largo plazo. En el caso de Venezuela, el estudio servirá como base para definir inversiones prioritarias y coordinar recursos destinados a la reconstrucción.

Desde la ONU destacaron que el objetivo es generar una evaluación integral que contemple tanto los daños materiales como las necesidades sociales y económicas surgidas tras la catástrofe. El trabajo técnico también buscará fortalecer la capacidad institucional para responder a futuras emergencias.

Las necesidades más urgentes incluyen alimentos, agua potable, atención sanitaria, saneamiento y recuperación de infraestructura crítica. Organismos humanitarios advirtieron que la magnitud de los daños exige una respuesta sostenida para evitar que la emergencia derive en una crisis social de mayor alcance.

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La puesta en marcha de la evaluación conjunta representa un paso clave para canalizar la cooperación internacional y facilitar la movilización de recursos destinados a la recuperación del país. Los resultados del diagnóstico permitirán elaborar un plan de reconstrucción con metas concretas y prioridades definidas para los próximos años.

Mientras avanzan los trabajos técnicos, las autoridades venezolanas y los organismos de Naciones Unidas coincidieron en la necesidad de acelerar las acciones de asistencia y recuperación para atender a las poblaciones afectadas y restablecer gradualmente las condiciones de vida en las zonas impactadas por los terremotos.

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