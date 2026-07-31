43 cuerpos fueron recuperados en las aguas cercanas al espigón del Tarajal, en Ceuta, luego de que numerosas personas intentaran alcanzar a nado la ciudad española desde Marruecos. Las primeras informaciones indican que las víctimas habrían muerto ahogadas.

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El primer cadáver fue encontrado durante la madrugada por la embarcación Salvamar Atria, perteneciente a Salvamento Marítimo. Más tarde, agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil localizaron otros en las inmediaciones del paso fronterizo.

Los cuerpos fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil en el puerto pesquero, donde se realizarán las autopsias para confirmar las causas de las muertes y avanzar con su identificación. Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar mientras continúan los rastrillajes.

El hallazgo se produjo en medio de una fuerte crisis migratoria. Cerca de 2.000 personas llegaron a Ceuta durante la última semana y muchas intentaron ingresar nadando alrededor del espigón que separa el territorio español del marroquí.

Además, cientos de migrantes que permanecían en un recinto del Tarajal, donde se les aplicaban los primeros protocolos, lograron salir corriendo hacia la ciudad. Fuentes de la zona atribuyeron la situación a la falta de agentes suficientes para contener a un grupo tan numeroso.

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Ante el aumento de los ingresos, las Fuerzas Armadas españolas fueron desplegadas para reforzar el trabajo de la Guardia Civil y colaborar en las tareas de seguridad. Los centros de recepción y los servicios locales se encuentran bajo una fuerte presión.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamó al Gobierno central que declare la emergencia nacional, asuma el mando de la respuesta y envíe más recursos. También sostuvo que la ciudad no cuenta con capacidad suficiente para afrontar por sí sola la situación.

España y Marruecos acordaron fortalecer la coordinación y acelerar los procedimientos de devolución de quienes ingresaron de manera irregular. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tenían previsto viajar a Ceuta para supervisar el operativo.

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Ceuta se encuentra en el norte de África y, junto con Melilla, constituye una de las dos fronteras terrestres de la Unión Europea con ese continente. Por su ubicación, es uno de los principales puntos utilizados por quienes intentan llegar a territorio europeo desde Marruecos.

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