Moscú sufrió este jueves el mayor ataque ucraniano desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022. Según las autoridades rusas, cerca de 200 drones impactaron en distintos puntos de la capital y sus alrededores, dejando al menos 17 heridos y provocando importantes incendios.

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Uno de los principales objetivos fue la refinería de petróleo de Kapotnya, en el sudeste de Moscú, que fue alcanzada por tercera vez en un mes. También se registró un incendio en un centro comercial cercano y se evacuaron varios edificios residenciales de gran altura.

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El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber interceptado y destruido casi 1.000 drones y cuatro misiles de crucero ucranianos en distintos puntos del país durante las últimas 24 horas. Además, un depósito de combustible fue alcanzado en la región de Rostov, donde una persona murió.

Como consecuencia del ataque, los cuatro aeropuertos de Moscú suspendieron temporalmente sus operaciones y más de 500 vuelos fueron cancelados o demorados.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reivindicó la ofensiva como respuesta a recientes bombardeos rusos sobre Kiev y sostuvo que Moscú debe avanzar hacia una salida diplomática para poner fin al conflicto. Mientras tanto, Rusia también informó que lanzó más de 200 drones y varios misiles balísticos contra territorio ucraniano durante la misma jornada.

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Fuente: BBC

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