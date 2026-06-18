Ucrania lanzó el mayor ataque sobre Moscú desde el inicio de la guerra
Una ofensiva con cientos de drones provocó incendios, heridos y la suspensión de vuelos en la capital rusa.
Una ofensiva con cientos de drones provocó incendios, heridos y la suspensión de vuelos en la capital rusa.
Un hombre armado irrumpió en un supermercado, asesinó a varias personas y fue abatido por la policía tras un operativo.
El ataque más grave ocurrió en un mercado de Nikopol, con cinco muertos y 19 heridos. Ucrania denunció el uso de más de 500 drones y misiles en una nueva escalada militar.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dio los primeros detalles acerca del bombardeo que se produjo durante la madrugada.
“Es importante que los activos rusos sigan congelados y que Ucrania haya recibido una garantía de seguridad financiera para los próximos años”, afirmó el mandatario ucraniano por medio de un comunicado publicado en X.
También señaló que cualquier garantía de seguridad debe contar con respaldo institucional de Estados Unidos y no depender solo de un mandatario.
La ofensiva, ejecutada con medio centenar de drones, también provocó daños significativos en edificios residenciales y afectó la red ferroviaria de la zona.
El presidente ucraniano precisó que el documento consta de 20 puntos e incluye acuerdos bilaterales entre Washington y Kiev sobre garantías de seguridad y reconstrucción.
En un nuevo golpe a las instalaciones energéticas de Moscú, un avión no tripulado causó daños en una planta de procesamiento de petróleo de Rosneft.
El Kremlin, por su parte, informó que interceptó 25 drones ucranianos.
El mandatario ruso destacó que el documento elaborado en Washington recoge varias de las exigencias de Moscú. Por su parte, Zelensky rechazó la propuesta, asegurando que no “traicionará” a su país.
Rusia atacó durante diez horas. La acción dejó al menos un muerto, más de treinta heridos y miles de edificios sin calefacción en la capital ucraniana.