El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó en una entrevista con la BBC que Vladimir Putin “ya empezó la Tercera Guerra Mundial” y sostuvo que la única forma de frenarlo es mediante una fuerte presión militar y económica. “Detenerlo hoy es una victoria para todo el mundo”, aseguró desde Kiev.

Zelensky rechazó la posibilidad de ceder territorio a cambio de un alto el fuego. Rusia exige que Ucrania entregue el 20% de la región de Donetsk que aún controla, además de zonas en Jersón y Zaporiyia. Para el mandatario ucraniano, aceptar esas condiciones implicaría “abandonar a cientos de miles de personas” y solo daría a Moscú una pausa para rearmarse.

Consultado sobre las presiones del presidente estadounidense Donald Trump para avanzar en un acuerdo, Zelensky fue categórico: “¿Perderemos? Por supuesto que no, porque luchamos por nuestra independencia”.

Sobre qué significa ganar la guerra, sostuvo que el objetivo final es recuperar las fronteras de 1991, aunque admitió que hoy no cuentan con el armamento suficiente para lograrlo sin un costo humano masivo. “¿Qué es la tierra sin la gente? Nada”, planteó.

Mientras la guerra entra en su cuarto año, Zelensky mantiene que el conflicto no se limita a Ucrania. “Putin no se detendrá en Ucrania”, advirtió, y remarcó que el desenlace tendrá impacto global.

