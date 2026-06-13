Un civil murió y otras tres personas resultaron heridas tras un ataque con drones ucranianos contra la terminal portuaria de Temriuk, en la región rusa de Krasnodar, a orillas del mar de Azov, según informaron autoridades locales y el Ministerio de Defensa ruso.

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El gobernador de la región, Veniamin Kondrátiev, señaló que el ataque provocó un incendio en las instalaciones portuarias tras la caída de restos de drones, lo que generó importantes daños en la infraestructura costera y movilizó a los equipos de emergencia.

“Esta noche los drones ucranianos atacaron el distrito de Temriuk. A consecuencia de la caída de los restos de drones se desató un incendio en la terminal portuaria. Lamentablemente murió un hombre”, expresó el funcionario en redes sociales.

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En el operativo para controlar las llamas trabajaban 96 bomberos y más de 30 vehículos, mientras se asistía a los heridos y se evaluaban los daños materiales.

Por su parte, medios ucranianos indicaron que el objetivo del ataque fue la terminal Tamanneftegaz, una de las principales instalaciones de bombeo de gas licuado del sur de Rusia y un punto estratégico para la economía regional, donde se registraron al menos dos focos ígneos.

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En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso informó que durante la madrugada fueron “interceptados y aniquilados 177 drones ucranianos de ala fija” sobre 13 regiones del país y la península de Crimea, en uno de los mayores despliegues recientes de este tipo de ataques.

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En las últimas semanas, en el marco de la guerra iniciada por Rusia hace más de cuatro años, Ucrania intensificó las ofensivas con drones sobre territorio ruso, alcanzando objetivos energéticos y militares incluso a cientos de kilómetros del frente de combate.

Con información de Noticias Argentinas

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