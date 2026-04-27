Un bombardeo nocturno con 94 drones lanzados por Rusia volvió a golpear a Ucrania y dejó al menos 14 heridos en la ciudad portuaria de Odesa, entre ellos dos menores. Las autoridades informaron daños en edificios residenciales, infraestructura portuaria y un hotel.

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Según la Fuerza Aérea ucraniana, 74 de los drones fueron interceptados por las defensas antiaéreas, mientras que otros 20 impactaron en al menos 15 puntos distintos del país. Además, se registró la caída de fragmentos de drones derribados en otras once zonas. En el distrito de Prymorskyi, uno de los más afectados, se reportaron incendios y severos destrozos en viviendas.

El gobernador regional, Oleh Kiper, confirmó que cinco de los heridos debieron ser hospitalizados. En paralelo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió que en la última semana Rusia lanzó cerca de 1.900 drones, 1.400 bombas aéreas y 60 misiles contra territorio ucraniano, en medio de una escalada del conflicto.

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