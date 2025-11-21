El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que el plan presentado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania podría “sentar las bases” de un acuerdo definitivo de paz. Sin embargo, advirtió que Moscú está preparado para conquistar más territorio si Kiev rechaza la propuesta.

Durante una reunión televisada con integrantes del Gobierno y en un encuentro con el Consejo de Seguridad ruso, Putin destacó que el documento elaborado en Washington recoge varias de las exigencias de Moscú, entre ellas cesiones territoriales y una reducción significativa del ejército ucraniano. Aclaró, no obstante, que el plan aún no fue discutido en detalle con Rusia y que espera una negociación profunda sobre cada punto.

“Estamos dispuestos a mantener negociaciones pacíficas y a resolver los problemas por medios pacíficos. Sin embargo, esto requiere, por supuesto, una discusión profunda de todos los detalles del plan propuesto. Estamos listos para ello”, señaló el mandatario ruso.

El plan, compuesto por 28 puntos, fue abordado “a grandes rasgos” con Estados Unidos, pero según Putin, el Gobierno norteamericano no logró obtener el consentimiento de Ucrania. El presidente ruso insistió en que Kiev y sus aliados europeos mantienen “la ilusión” de poder infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla, lo que atribuyó a “la falta de información objetiva sobre la situación real”.

Putin advirtió que, si Ucrania rechaza el plan, Moscú continuará sus ofensivas militares: “Estamos dispuestos, en caso de rechazo, a lograr nuestros objetivos por las armas, en el marco de una lucha armada”. Como ejemplo, mencionó la reciente captura de la ciudad de Kupiansk, asegurando que ese escenario podría repetirse en otras zonas clave del frente.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, rechazó públicamente la propuesta, asegurando que no “traicionará” a su país cediendo territorio ni debilitando su defensa. Zelensky anunció que presentará alternativas a Washington y reconoció que Ucrania enfrenta “una decisión muy difícil”, al tener que elegir entre “perder su dignidad o a un socio clave”.

Según medios estadounidenses, el presidente Donald Trump dio a Zelensky un plazo de menos de una semana para responder al plan. La iniciativa incluye, entre otros aspectos, la cesión de amplias zonas del Donbás a Rusia y la reducción de las capacidades militares ucranianas.

Fuente: con información de Infobae