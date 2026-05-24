Ucrania atravesó una nueva jornada de tensión luego de un ataque masivo lanzado por Rusia sobre Kiev y otras zonas del país. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que durante la ofensiva fue utilizado un misil hipersónico Oréshnik y cuestionó con dureza la magnitud de la operación militar desplegada por Moscú. En sus declaraciones, el mandatario expresó una fuerte condena a los hechos y afirmó: “Están completamente locos”.

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Según información difundida por autoridades ucranianas, el ataque combinó drones y misiles en una ofensiva a gran escala que impactó distintos puntos de Kiev y otras localidades. Los equipos de emergencia trabajaron durante horas en tareas de asistencia y control de daños, mientras continuaban las evaluaciones sobre las consecuencias materiales y humanas del bombardeo.

Zelenski sostuvo además que algunos de los impactos alcanzaron infraestructura civil y sectores urbanos, y volvió a reclamar una respuesta internacional frente a la continuidad de los ataques. Del lado ruso, las autoridades señalaron que la operación tuvo como objetivo instalaciones vinculadas con estructuras militares y de inteligencia ucranianas, rechazando acusaciones sobre ataques deliberados a civiles.

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La utilización del misil Oréshnik volvió a colocar el foco sobre este tipo de armamento por su velocidad y capacidad operativa. El uso de sistemas hipersónicos es seguido con atención por gobiernos y analistas internacionales debido a su complejidad para ser interceptados mediante mecanismos tradicionales de defensa.

El nuevo episodio se produce en un contexto de persistentes enfrentamientos entre ambos países y suma un nuevo capítulo a un conflicto que continúa generando preocupación internacional por el impacto humanitario y el riesgo de una mayor escalada militar.

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