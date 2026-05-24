Nueva ofensiva sobre Kiev: Zelenski denunció el uso de un misil hipersónico y lanzó una dura acusación contra Moscú
La capital ucraniana volvió a quedar bajo fuego en medio de una de las operaciones más intensas registradas en los últimos meses, mientras crece la preocupación por una nueva escalada del conflicto.
Ucrania atravesó una nueva jornada de tensión luego de un ataque masivo lanzado por Rusia sobre Kiev y otras zonas del país. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que durante la ofensiva fue utilizado un misil hipersónico Oréshnik y cuestionó con dureza la magnitud de la operación militar desplegada por Moscú. En sus declaraciones, el mandatario expresó una fuerte condena a los hechos y afirmó: “Están completamente locos”.
Según información difundida por autoridades ucranianas, el ataque combinó drones y misiles en una ofensiva a gran escala que impactó distintos puntos de Kiev y otras localidades. Los equipos de emergencia trabajaron durante horas en tareas de asistencia y control de daños, mientras continuaban las evaluaciones sobre las consecuencias materiales y humanas del bombardeo.
Zelenski sostuvo además que algunos de los impactos alcanzaron infraestructura civil y sectores urbanos, y volvió a reclamar una respuesta internacional frente a la continuidad de los ataques. Del lado ruso, las autoridades señalaron que la operación tuvo como objetivo instalaciones vinculadas con estructuras militares y de inteligencia ucranianas, rechazando acusaciones sobre ataques deliberados a civiles.
La utilización del misil Oréshnik volvió a colocar el foco sobre este tipo de armamento por su velocidad y capacidad operativa. El uso de sistemas hipersónicos es seguido con atención por gobiernos y analistas internacionales debido a su complejidad para ser interceptados mediante mecanismos tradicionales de defensa.
El nuevo episodio se produce en un contexto de persistentes enfrentamientos entre ambos países y suma un nuevo capítulo a un conflicto que continúa generando preocupación internacional por el impacto humanitario y el riesgo de una mayor escalada militar.
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