Ucrania lanzó este fin de semana más de 500 drones contra Moscú y otras regiones de Rusia, en lo que fue considerado uno de los ataques más importantes sobre territorio ruso desde el inicio de la guerra en 2022.

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Según informó el Ministerio de Defensa ruso, gran parte de los aparatos fueron interceptados, aunque varios lograron impactar en zonas residenciales cercanas a la capital y provocaron daños materiales, incendios y suspensión de operaciones en aeropuertos.

De acuerdo a las autoridades rusas, al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas durante la ofensiva.

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Las imágenes difundidas por medios locales mostraron edificios afectados, columnas de humo y operativos de emergencia en distintos puntos de la periferia de Moscú.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, defendió el ataque y afirmó que se trató de una respuesta “completamente justificada” frente a los recientes bombardeos masivos lanzados por Rusia sobre Kiev y otras ciudades ucranianas.

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En las últimas semanas, Moscú había intensificado los ataques con misiles y drones sobre infraestructura energética y zonas urbanas de Ucrania.

La nueva ofensiva evidencia además la creciente capacidad de Kiev para atacar objetivos ubicados a cientos de kilómetros dentro del territorio ruso.

Tanto Rusia como Ucrania incrementaron en los últimos meses el uso de drones como herramienta clave dentro del conflicto, en una escalada que amplía el alcance de la guerra y aumenta el riesgo sobre la población civil y la infraestructura estratégica.

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Fuente: NA