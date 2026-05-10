Rusia y Ucrania volvieron a acusarse mutuamente de incumplir el cese de hostilidades temporal promovido por el presidente estadounidense Donald Trump, en medio de un nuevo intento diplomático por reducir la escalada militar en la región.

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La tregua, prevista entre el 9 y el 11 de mayo, coincidió con las celebraciones por el Día de la Victoria en Rusia y contemplaba además un intercambio de aproximadamente mil prisioneros por cada país, en lo que representaba uno de los acuerdos humanitarios más importantes desde el inicio de la guerra.

Sin embargo, pese al anuncio internacional, las autoridades de ambos bandos denunciaron nuevos bombardeos y movimientos militares durante las últimas horas. Desde Kiev señalaron que Rusia continuó realizando ataques sobre territorio ucraniano, mientras que Moscú sostuvo que las fuerzas de Ucrania tampoco respetaron la pausa acordada.

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El conflicto diplomático volvió a poner en duda la posibilidad de sostener un acuerdo de paz duradero, especialmente luego de otros intentos fallidos de alto el fuego registrados en las últimas semanas. Tanto Rusia como Ucrania ya habían impulsado treguas parciales que terminaron interrumpidas por nuevos enfrentamientos y acusaciones cruzadas.

En paralelo, la comunidad internacional sigue con atención las negociaciones impulsadas por Estados Unidos, mientras continúan los combates y crece la incertidumbre sobre la posibilidad de avanzar hacia una instancia de diálogo más estable entre ambos países.

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