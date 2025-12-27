Rusia intensificó en las últimas horas sus ataques sobre Kiev con un bombardeo aéreo de gran escala que dejó al menos un muerto, más de treinta heridos y miles de edificios sin calefacción en la capital ucraniana. El ataque ocurrió a pocas horas de que el presidente Volodimir Zelenski confirmara que se reunirá este domingo en Florida con el presidente estadounidense Donald Trump para avanzar en un eventual plan de paz.

Según informaron las autoridades locales, la ofensiva -que se extendió durante casi diez horas- tuvo como principal objetivo infraestructura civil y energética. La víctima fatal fue un hombre de 71 años, mientras que entre los heridos se encuentran dos menores de edad.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, detalló que más de 2600 edificios residenciales quedaron sin calefacción en medio de temperaturas bajo cero. También resultaron afectadas 187 guarderías, 138 escuelas y 22 instituciones sociales. En varios distritos, los cortes de electricidad y gas obligaron a evacuar a personas mayores, incluso de hogares de ancianos, mientras los equipos de emergencia combatían incendios provocados por misiles y drones.

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó durante la noche 519 drones y 40 misiles contra distintos puntos del país.

Zelenski sostuvo que los ataques contradicen el discurso de Moscú, que mantiene contactos diplomáticos con representantes de Estados Unidos. “Mientras hablan de negociaciones, los misiles Kinzhal y los drones Shahed dicen lo contrario”, escribió en la red social X, apuntando al presidente ruso Vladimir Putin y a su entorno.

El mandatario ucraniano viaja a Estados Unidos con una agenda cargada. Antes de llegar a Florida, realizará una escala en Canadá para reunirse con el primer ministro Mark Carney y coordinar posiciones con aliados occidentales. Zelenski adelantó que buscará de Trump una señal clara de respaldo, especialmente en lo referido a garantías de seguridad “legalmente vinculantes” para Ucrania como parte de cualquier acuerdo de paz. También reiteró la necesidad urgente de reforzar las defensas aéreas del país.

La escalada generó preocupación en países vecinos. Polonia desplegó aviones de combate y cerró de manera preventiva dos aeropuertos ante el riesgo de que proyectiles rusos se acercaran a su espacio aéreo.

Desde Washington, Trump expresó que espera que el encuentro con Zelenski “salga bien”, aunque señaló que el líder ucraniano “no tiene nada hasta que yo lo apruebe”. También indicó que planea dialogar “cuando sea necesario” con Putin, sin precisar el rol que Estados Unidos podría asumir en una eventual etapa final de negociaciones.

Fuente: con información de TN