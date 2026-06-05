En medio de los esfuerzos diplomáticos para intentar encontrar una salida al conflicto entre Rusia y Ucrania, el gobierno ruso expresó su disposición a mantener conversaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y aseguró que las puertas permanecen abiertas para un eventual encuentro.

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La señal llegó desde Moscú a través del canciller ruso, Serguéi Lavrov, quien manifestó que Zelenski podría participar de conversaciones cuando lo considere oportuno. Sin embargo, desde el Kremlin aclararon que por el momento no existe una reunión programada ni avances concretos que permitan anticipar un encuentro entre el mandatario ucraniano y el presidente ruso, Vladimir Putin.

Las declaraciones se producen en un contexto marcado por la continuidad de los combates y los ataques entre ambos países, mientras las negociaciones para alcanzar una solución diplomática siguen enfrentando importantes diferencias. Entre los principales puntos de desacuerdo figuran las cuestiones territoriales, las garantías de seguridad y las condiciones necesarias para un eventual alto el fuego.

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Desde Ucrania insisten en la necesidad de profundizar los canales de diálogo para avanzar hacia una paz duradera, mientras que Rusia sostiene que cualquier negociación deberá contemplar sus exigencias en materia de seguridad y el reconocimiento de la situación sobre los territorios en disputa.

Si bien la posibilidad de un encuentro entre Putin y Zelenski continúa siendo incierta, el mensaje enviado desde Moscú fue interpretado como una nueva señal de apertura al diálogo en un conflicto que ya lleva más de cuatro años y que sigue generando preocupación en la comunidad internacional.

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Por ahora, más allá de las declaraciones públicas, no hay confirmaciones sobre una cumbre entre ambos presidentes ni sobre posibles acuerdos que permitan destrabar las negociaciones, aunque la diplomacia vuelve a ocupar un lugar central en la búsqueda de una salida al conflicto.

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