Kiev: un ataque deja al menos seis muertos tras toma de rehenes
Un hombre armado irrumpió en un supermercado, asesinó a varias personas y fue abatido por la policía tras un operativo.
Un violento episodio conmocionó a Kiev, en Ucrania, donde un hombre armado protagonizó un ataque dentro de un supermercado que terminó con al menos seis personas muertas y varios heridos.
Según informaron las autoridades, el agresor abrió fuego contra civiles y luego se atrincheró en el lugar, donde tomó rehenes. Durante el hecho, también se registraron incendios vinculados al ataque, lo que agravó la situación y generó un amplio despliegue de emergencia.
Las fuerzas de seguridad llevaron adelante un operativo para controlar la situación y lograron rescatar a las personas retenidas. Finalmente, el atacante fue abatido por la policía, mientras los heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos.
El hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias y motivaciones del agresor, en un contexto de fuerte impacto y preocupación en la población local.
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