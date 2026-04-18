Un violento episodio conmocionó a Kiev, en Ucrania, donde un hombre armado protagonizó un ataque dentro de un supermercado que terminó con al menos seis personas muertas y varios heridos.

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Según informaron las autoridades, el agresor abrió fuego contra civiles y luego se atrincheró en el lugar, donde tomó rehenes. Durante el hecho, también se registraron incendios vinculados al ataque, lo que agravó la situación y generó un amplio despliegue de emergencia.

Las fuerzas de seguridad llevaron adelante un operativo para controlar la situación y lograron rescatar a las personas retenidas. Finalmente, el atacante fue abatido por la policía, mientras los heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos.

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El hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias y motivaciones del agresor, en un contexto de fuerte impacto y preocupación en la población local.

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