Rusia intensificó sus ataques aéreos en distintas regiones de Ucrania, con bombardeos diurnos que dejaron al menos 19 muertos y decenas de heridos, afectando zonas residenciales y un mercado en la ciudad de Nikopol.

Ads

La ofensiva, que rompe con la dinámica habitual de incursiones nocturnas, tuvo su episodio más grave en Nikopol, donde un ataque contra un mercado provocó la muerte de tres mujeres y dos hombres. Además, otras 19 personas resultaron heridas, entre ellas una adolescente de 14 años, y se registraron severos daños en comercios y puestos de venta.

Según la fuerza aérea ucraniana, Moscú utilizó más de 500 drones y decenas de misiles durante la jornada del viernes, mientras que en la madrugada del sábado se lanzaron otros 286 dispositivos, de los cuales 260 fueron interceptados.

Ads

Puede interesarte

En la región de Kiev, el gobernador Mykola Kalashnyk informó que un ataque dejó una persona fallecida y ocho heridas. Por su parte, la primera ministra Yulia Svyrydenko detalló que “un dron impactó en un edificio residencial en Obujiv, y otro ataque se produjo entre un jardín de infantes y una escuela en Vyshneve, dañando viviendas”.

El presidente Volodimir Zelenski acusó a Rusia de estar “transformando lo que debería haber sido el silencio en el cielo en una escalada”, en referencia al recrudecimiento de los ataques en la previa de la Pascua católica.

Ads

En la capital, Kiev, se registraron incendios en edificios de oficinas y depósitos tras impactos de drones, aunque sin víctimas fatales en esos episodios. A pesar de las sirenas antiaéreas, parte de la actividad cotidiana continuó bajo un clima de tensión.

Puede interesarte

La ofensiva también alcanzó otras regiones del país. En Sumy se reportaron tres muertos el viernes y 11 heridos el sábado, entre ellos un joven de 15 años, tras bombardeos sobre zonas residenciales y servicios públicos.

Asimismo, en Yitómir y Dnipropetrovsk se registraron dos víctimas fatales adicionales, mientras que en las regiones de primera línea -Járkov, Donetsk, Jersón y Zaporiyia- las autoridades locales contabilizaron ocho muertos más.

Ads

Fuente: con información de Noticias Argentinas