Según informó el gobernador Oleg Sinegubov, varios de los heridos son menores de edad. Los ataques se inscriben en una operación de gran escala que también alcanzó otras regiones del país, como Leópolis, Ternópil y Dnipropetrovsk.

En la localidad de Lozova, dentro de la misma provincia, los drones impactaron sobre infraestructuras ferroviarias clave, generando interrupciones y daños aún en evaluación.

Las autoridades ucranianas denunciaron que se trata de uno de los ataques más intensos de las últimas semanas y advirtieron que Rusia continúa incrementando el uso de drones como parte de su estrategia ofensiva.

Mientras tanto, equipos de emergencia trabajan en el relevamiento de daños, atención de heridos y tareas de rescate en los edificios afectados. Las autoridades locales pidieron a la población extremar precauciones ante la posibilidad de nuevos ataques en las próximas horas.

Fuente: Infobae

