Estados Unidos difundió hoy los 14 puntos del acuerdo que firmará con Irán el viernes en Suiza para poner fin a la guerra en Medio Oriente. El presidente Donald Trump ya suscribió una copia del pacto durante la cumbre del G7 en Francia, aunque la firma formal será en los próximos días.

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El memorando establece el cese inmediato de las operaciones militares y abre un período de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo. También prevé la reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el comercio petrolero, con libre tránsito temporal y sin cargos durante ese lapso.

Entre los puntos centrales, Irán podrá retomar la venta de petróleo y se compromete a diluir su uranio enriquecido bajo supervisión internacional. A su vez, Estados Unidos impulsará junto a aliados un plan de reconstrucción para el país persa y avanzará en el levantamiento progresivo de sanciones.

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Sin embargo, el texto generó dudas por su redacción considerada “vaga” en aspectos clave, especialmente en torno al programa nuclear iraní. Aunque Teherán reiteró que no desarrollará armas nucleares, el compromiso es similar al del acuerdo firmado durante la presidencia de Barack Obama, luego abandonado por Trump en 2018.

En paralelo, Trump relativizó algunos puntos del documento, negó la existencia de un fondo millonario de reconstrucción y advirtió que el acuerdo “no es definitivo”. Incluso amenazó con retomar acciones militares si Irán no cumple, en un escenario que todavía mantiene incertidumbre sobre su implementación.

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Con información de TN

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