El asesinato del futbolista David Owori provocó conmoción e indignación en Uganda. El joven de 27 años fue golpeado durante un presunto robo cerca de su vivienda, ubicada en Makindye, un suburbio de Kampala.

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El ataque ocurrió el martes por la noche, cuando Owori se acercaba a su casa. Según los primeros reportes, un grupo de delincuentes lo golpeó con adoquines después de que se resistiera al robo de su teléfono y otras pertenencias.

Los agresores escaparon y dejaron a la víctima inconsciente en la calle.

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Un amigo trasladó al futbolista a una clínica cercana mientras todavía permanecía consciente. Sin embargo, su estado empeoró rápidamente y murió el miércoles 5 de agosto en un centro médico privado de la capital.

La Policía informó que la escena fue preservada y analizada para recolectar pruebas. Los investigadores trabajan para identificar a los responsables, aunque todavía no determinaron con precisión qué elementos fueron robados ni las circunstancias completas del ataque.

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El Parlamento de Uganda realizó un minuto de silencio y reclamó una investigación rápida.

El crimen volvió a instalar el debate sobre la inseguridad en Kampala. Usuarios de redes sociales, dirigentes políticos y referentes deportivos exigieron justicia y cuestionaron la respuesta de las autoridades ante los robos y los ataques cometidos por bandas callejeras.

La muerte de Owori ocurrió pocas semanas después del asesinato del jugador de rugby Sydney Gongodyo, quien también sufrió una agresión fatal en Kampala. Ambos casos aumentaron la preocupación por la exposición de deportistas, figuras públicas y habitantes de barrios residenciales a hechos de violencia.

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Fuente: Infobae