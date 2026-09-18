Un tiroteo dejó 3 muertos y 6 heridos en la escuela Secundaria Nacional de Banga, ubicada en la provincia filipina de Cotabato del Sur, y entre los fallecidos se encuentra el presunto autor de la tragedia, un alumno de 14 quien se quitó la vida tras consumado el hecho. El gobernador de la provincia , Reynaldo Tamayo Jr, confirmó la noticia en un comunicado en sus redes sociales.

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El suceso ocurrió cerca de las 13:30 (hora local), cuando los servicios de emergencia recibieron una alerta tras escucharse disparos en la zona. Entre las victimas fatales, se encuentran, además del autor del hecho, un adolescente de 14 años y otra alumna más cuya edad se desconoce. Por otro lado, los heridos quienes promedian entre 14 y 17 años, algunos presentan lesiones leves mientras otros permanecen internados en hospitales de la provincia. Así lo informó el gobernador.

"La Policía identificó al autor de los hechos como un alumno de noveno grado que se disparó en la cabeza tras disparar contra cuatro de sus compañeros", señaló Tamayo en una entrevista.

De acuerdo a las primeras investigaciones que se hicieron, el sospechoso de 14 años había enviado desde mediados de agosto, mensajes casi a diario a un amigo anunciándole que al día siguiente dispararía en la escuela. Y según explicó Tamayo, tras revisar los mensajes descubrieron que el adolescente participaba de la ‘True Crime Community’, una organización de la cual se sospecha que se dedica a adoctrinar a jóvenes para perpetrar tiroteos.

“Estamos analizando por qué los menores tienen un acceso tan sencillo a las armas”, comentó Tamayo.

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Por el momento las clases permanecen suspendidas tanto en el municipio, como en regiones vecinas, mientras las autoridades intentan tomar medidas tras lo sucedido.

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