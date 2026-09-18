El operativo comenzó en horas de la mañana con la participación de cientos de efectivos policiales y de seguridad, que acompañaron a los migrantes desde las playas de Benítez y El Trampolín hasta las instalaciones preparadas por el Gobierno español. El nuevo centro tiene capacidad para albergar a unas 1.700 personas, una cifra muy inferior a la cantidad de migrantes que actualmente permanecen en la ciudad.

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Según reportaron medios españoles, la tensión se produjo cuando numerosos migrantes intentaron avanzar rápidamente para asegurarse un lugar en el campamento. La situación derivó en corridas y empujones, lo que obligó a la intervención de las fuerzas antidisturbios. En algunos momentos se realizaron disparos al aire con fines disuasorios para recuperar el control del operativo.

A pesar del traslado, miles de personas quedaron sin acceso a las nuevas instalaciones debido a la falta de plazas disponibles. Diversas estimaciones indican que entre 3.000 y 4.000 migrantes continúan en playas, montes y otros sectores de Ceuta a la espera de una solución habitacional.

El Gobierno de España defendió el procedimiento y sostuvo que se trató de una operación de gran complejidad que permitió reubicar a un importante número de personas en condiciones más seguras. Desde la oposición, en cambio, cuestionaron la gestión de la crisis migratoria y calificaron la situación como una muestra de falta de previsión y planificación.

La apertura del campamento había sido objeto de una disputa judicial días previos, aunque finalmente la Audiencia Nacional autorizó su funcionamiento, rechazando los planteos que buscaban frenar la instalación por motivos de seguridad.

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La crisis migratoria en Ceuta se mantiene como uno de los principales desafíos para las autoridades españolas. Desde finales de julio llegaron decenas de personas al enclave español situado en el norte de África, aunque una parte importante ya abandonó la ciudad o fue trasladada. Sin embargo, miles de migrantes continúan esperando una respuesta definitiva sobre su situación.

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