El empresario estadounidense Robert Kraft aseguró que Ed Sheeran le pidió comprometer US$2 millones para asistencia humanitaria, luego de la controversia generada por la salida de Macklemore de su gira por Estados Unidos.

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Kraft, propietario de los New England Patriots y del Gillette Stadium, explicó que Sheeran lo llamó antes de que Macklemore lo desafiara públicamente a igualar una donación de US$1 millón destinada a organizaciones palestinas. Según el empresario, el objetivo era aportar fondos para enfrentar la crisis humanitaria.

Kraft no confirmó si finalmente realizará la donación ni precisó a qué organizaciones se destinaría el dinero. Además, la BBC señaló que esta es la primera vez que se menciona públicamente que Sheeran habría impulsado un aporte de esa magnitud, mientras que el músico no realizó comentarios al respecto.

La polémica comenzó después de que Kraft confirmara que Macklemore no se presentaría en el Gillette Stadium durante los próximos conciertos de Sheeran. El empresario, de origen judío, acusó al rapero de utilizar expresiones que consideró antisemitas durante presentaciones anteriores.

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Macklemore había interpretado una canción dedicada a manifestantes propalestinos y utilizado el término “genocidio” para referirse a Gaza, una descripción que Israel rechaza. El músico sostuvo que sus críticas no estaban dirigidas contra la comunidad judía.

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La decisión provocó además la salida de otros artistas de la gira, entre ellos Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham y Beoga, quienes cuestionaron la exclusión de Macklemore y señalaron que podía generar un efecto negativo sobre la libertad de expresión.

Por su parte, Sheeran afirmó que la decisión fue tomada por sus promotores, Messina Touring Group, y sostuvo que no utiliza su plataforma para hacer política, aunque eso no significa que sea indiferente ante determinadas causas. La gira tiene previsto continuar este sábado en Filadelfia.

Fuente: BBC

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