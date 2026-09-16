La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó formalmente la propuesta para convertir a Canadá en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea.

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Durante el discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, von der Leyen afirmó que la propuesta busca llevar la relación con Ottawa "al nivel más alto posible". El anuncio se produce tras el colapso de las negociaciones de comercio bilateral entre Canadá y la administración de Donald Trump, las cuales derivaron en la imposición de nuevos aranceles cruzados.

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Aunque no se detallaron los mecanismos legales específicos para esta nueva categoría, la cual actualmente no existe dentro del marco normativo del bloque, la propuesta abarca sectores estratégicos:

Economía e industria: Inteligencia artificial, tecnología, manufactura y seguridad económica.

Recursos estratégicos: Energía, minerales críticos y cadenas de suministro. Ads

Seguridad y defensa: Geopolítica general y apoyo coordinado a Ucrania.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, presente durante la sesión en Estrasburgo, calificó el acercamiento como la búsqueda de una "alianza única".

Fuente: BBC

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