La Unión Europea propone crear la figura de "miembro asociado" para integrar a Canadá
La iniciativa busca consolidar un bloque de cooperación en sectores clave ante el deterioro del sistema multilateral y las crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó formalmente la propuesta para convertir a Canadá en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea.
Durante el discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, von der Leyen afirmó que la propuesta busca llevar la relación con Ottawa "al nivel más alto posible". El anuncio se produce tras el colapso de las negociaciones de comercio bilateral entre Canadá y la administración de Donald Trump, las cuales derivaron en la imposición de nuevos aranceles cruzados.
Aunque no se detallaron los mecanismos legales específicos para esta nueva categoría, la cual actualmente no existe dentro del marco normativo del bloque, la propuesta abarca sectores estratégicos:
Economía e industria: Inteligencia artificial, tecnología, manufactura y seguridad económica.
Recursos estratégicos: Energía, minerales críticos y cadenas de suministro.
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Seguridad y defensa: Geopolítica general y apoyo coordinado a Ucrania.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, presente durante la sesión en Estrasburgo, calificó el acercamiento como la búsqueda de una "alianza única".
Fuente: BBC