El Partido Popular (PP), que parte como el espacio favorito a llegar al poder en 2027, podría llegar a endurecer las políticas migratorias en caso de que su candidato, Alberto Núñez Feijóo gane las elecciones en España.

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De acuerdo a lo que explicaron fuentes de PP al medio español, El Mundo, impulsarían una ley que propone endurecer los requisitos para obtener la nacionalidad española, con exámenes más rigurosos de español y una prueba de “valores constitucionales” para quien solicite el pasaporte español.

A su vez otro punto dentro de esta ley plantea que si un inmigrante comete un delito grave. como asesinato o agresión sexual, o si incurrieran en reincidencia penal, el Estado tendrá la potestad de quitarle la nacionalidad y expulsarlo del país.

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En caso de que este escenario llegue a concretarse, es decir una victoria de Feijóo en las elecciones, representaría nos solo un cambio histórico en las políticas migratorias de España, sino que también sería una propuesta fuera de lo común para el partido.

Y es que la llegada de cerca de 4 millones de inmigrantes no solo es gracias a las políticas de estado del partido socialista (PSOE) del actual presidente español, Pedro Sánchez, sino que es gracias a medidas del propio partido de derecha PP, se facilitaron las condiciones para que migrantes puedan acceder a la ciudadanía española.

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Lo cierto es que, muchos apuntan a que la crisis de Ceuta, junto con el crecimiento como tercera fuerza, del partido de ultraderecha, Vox. Ha provocado esta decisión por parte del partido de Feijóo.

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