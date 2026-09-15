Japón alcanzó una cifra histórica, registró más de 100.000 habitantes centenarios por primera vez, desde que comenzó a registrar la cantidad de adultos mayores en 1963, cuando el gobierno japonés promulgó la Ley de Bienestar Social para Personas Mayores.

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De acuerdo a las cifras publicadas por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, 107.677 son los ciudadanos japoneses, registrados hasta el 1 de septiembre, que superan la barrera de los 100 años. De los cuales 94.298 son mujeres, lo que equivale al 87,6% de los centenarios frente a los 13.379 hombres.

A su vez, el Ministerio indicó que 54.294 personas cumplirán o ya cumplieron 100 años entre este año y el 31 de marzo del próximo. De ese grupo, 45.769 son mujeres.

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La cifra de ciudadanos centenarios ha aumentado con el paso de los años, ya que cuando se comenzó a tomar registro en 1963, tras promulgarse la ley de bienestar social para personas mayores, solo eran 153 personas con más de 100 años. Es recién a partir de 1990 cuando el numero comienza a aumentar.

En 1998 la cifra rondaba en 10.000, mientras que en 2012 llegó a los 50.000 y fue este año que superó la barrera de los 100.000.

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El número está lejos de ser positivo para el gobierno asiático, ya que Japón desde hace tiempo enfrenta una caída en la natalidad. Es decir que se encuentra en un escenario complicado, porque la gente vive más y no nacen personas nuevas. Esto provoca que la base de trabajadores activos que mantienen el sistema de seguridad social se reduzca, mientras los costos de atención a los adultos mayores escalan.

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Se destaca que en Japón, uno de cada tres residentes recibe pensiones públicas. Por lo que el Ministerio de Salud, solicitó unos 33,7 billones de yenes (217.638 millones de dólares), que serán destinados a pensiones y atención médica, cifra que representa casi una cuarta parte del total de los pedidos presupuestarios de todos los ministerios, valuados en 143 billones de yenes (923.847 millones de dólares).

A su vez, el gobierno estimó que necesitará unos 2,4 millones de trabajadores de la salud dedicados a la atención de adultos mayores en 2026, frente a los 2,1 millones registrados en 2024.

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