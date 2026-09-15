La administración Trump confirmó públicamente por primera vez que tiene armas de “control espacial” desplegadas en órbita, en una decisión que vuelve a poner en el centro de la escena la competencia militar entre las principales potencias.

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El anuncio fue realizado por el secretario de la Fuerza Aérea estadounidense, Troy Meink, durante una conferencia sobre asuntos militares y espaciales en Maryland. El funcionario aseguró que estos sistemas están destinados a defender a las fuerzas estadounidenses frente a posibles acciones hostiles, aunque no precisó cuántas armas fueron desplegadas, de qué tipo son ni cuándo llegaron al espacio.

“Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”, afirmó Meink.

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Washington también avanza en el desarrollo de interceptores basados en el espacio y de una constelación de satélites destinada a detectar y seguir objetivos móviles desde la órbita.

La confirmación generó reacciones de China y Rusia. Beijing advirtió sobre el riesgo de convertir el espacio en un nuevo escenario de conflicto y reclamó evitar una mayor militarización. Moscú, por su parte, sostuvo que el espacio debe permanecer libre de armas y defendió los acuerdos internacionales destinados a impedir una escalada militar.

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El marco jurídico internacional prohíbe colocar en órbita armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, pero no establece una prohibición general sobre todos los sistemas militares espaciales. Esa diferencia dejó abierto el camino para el desarrollo de tecnologías capaces de afectar satélites, fundamentales para las comunicaciones, la navegación y la vigilancia.

La decisión estadounidense podría profundizar así la competencia tecnológica y militar entre Washington, Beijing y Moscú, mientras Naciones Unidas prepara nuevas discusiones sobre la regulación de las actividades militares en el espacio.

Fuente: TN

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