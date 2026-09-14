El debate por el avance de la Inteligencia Artificial continua, ya que pese a las palabras de distintos referentes de la materia y de organizaciones como las Naciones Unidas, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, cuestionó las advertencias y denunció una “enfermiza” conspiración.

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En su red social, Truth Social, el mandatario criticó los dichos del CEO de Anthropic, Dario Amodei, quien pidió reducir el ritmo de avance de la inteligencia artificial para evaluar sus posibles riesgos. Según sostuvo, los agentes de IA podrían llegar a causar daños por millones de dólares. En este contexto, el mandatario escribió: “El único control o ‘salvaguarda’ que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente! ¡y EE. UU. cuenta con ello de sobra!”.

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En su publicación, resaltó los logros de su administración para evitar que las personas realicen malas acciones con la IA. “La Administración Trump impidió que la ‘gente’ de la IA haga ‘cosas’ malas o potencialmente perjudiciales —como Darío (de Anthropic), que ahora pretende ser un ‘angelito perfecto’—, ¡y seguiremos haciéndolo!”.

Trump, detalló que disponen de un gran poder penal y regulador sobre las empresas dedicadas al desarrollo de Inteligencia Artificial, sin embargo consideró: "Existe una conspiración enfermiza contra la IA y los centros de datos, y el único que se alegra de ello es China"

Por ultimo en su mensaje, destacó que llevan ventaja frente a China y a todos los demás, en referencia a la carrera por el desarrollo de Inteligencia Artificial. “¡Que se anden con cuidado los teóricos de la conspiración, los autores de actos de traición, los traidores y los filtradores!”, mencionó el mandatario.

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