En una entrevista exclusiva, el embajador de Indonesia en la Argentina, Sulaiman Syarif, señaló que su país busca acelerar las negociaciones para firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC/CEPA) con el Mercosur.

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El diplomático calificó el acuerdo como una "prioridad" comercial para superar las barreras arancelarias que hoy enfrentan los productos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

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Las cifras respaldan el interés: durante el primer semestre de 2026, las exportaciones argentinas hacia el bloque asiático alcanzaron los USD 3.900 millones, superando los envíos concretados hacia la Unión Europea y Estados Unidos.

Syarif remarcó la complementariedad de ambas economías, destacando el intercambio de productos agroindustriales locales por bienes de capital, insumos industriales y tecnología automotriz producidos en el Sudeste Asiático.

Fuente: TN

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