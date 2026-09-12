Una tierra con proporciones más igualitarias, es lo que presenta Equal Earth, esta proyección del mapa mundial que fue respaldada por las Naciones Unidas con 164 votos a favor, y solo un voto en contra, el de Estados Unidos. El proyecto fue impulsado por Togo y otros países africanos, y busca corregir los errores en la proyección del cartógrafo Gerardus Mercator, usada desde el siglo XVI.

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En el mapa de Mercator, cuyo fin era orientar la navegación, aparece África disminuida en su tamaño, en comparación a algunas regiones del hemisferio norte que aparecen más grandes. A su vez, Groenlandia figura casi del mismo tamaño que África, siendo que este continente es catorce veces mayor en su tamaño. Esto ocurre debido a que por una necesidad de representar una superficie más plana, todo lo que se ubica cercano a los polos aparece estirado, mientras que los países cercanos al ecuador se ven más pequeños.

Lo que propone Equal Earth, es corregir este tipo de errores con una proyección diferente a la de Mercator, siendo esta una pseudocilíndrica. Esto permite que regiones como África y América Latina tengan un tamaño más cercano a la realidad. Ya que en el mapa de Mercator, Groenlandia presenta una superficie aparentemente mayor que toda América del Sur, aunque en la realidad es mucho menor.

Respecto a esto, Carla Lois, investigadora del Conicet y profesora en la Universidad de Buenos Aires, le explicó a la agencia alemana DW: “En términos simbólicos, a América Latina, al igual que África, le da una mayor visibilidad en el planisferio. Eso que puede parecer una tontería, no es menor”.

"Esta percepción de que hay países que parecen muy disminuidos, como los africanos o los latinoamericanos, y otros, como Rusia, parecen sobrerrepresentados, tiene algún efecto en la configuración de los imaginarios territoriales. Se espera que con el uso sostenido de este mapa haya una reconfiguración", agregó.

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"Su uso inmediato no va a reemplazar todo un imaginario que tenemos construido en base a los mapas de proyección Mercator, pero se espera que esa relación automática entre tamaño y poderío, fuerza y dominio, se vea resignificada o por lo menos cuestionada", concluyó la investigadora.

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