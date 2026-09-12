El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hablar este sábado sobre las Islas Malvinas tras reunirse con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin. En las declaraciones que les brindó a los periodistas presentes en la sala, Trump destacó que las Malvinas le parecen muy interesantes y a su vez remarcó que Argentina e Inglaterra están “enfadados” entre sí.

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Al ser consultado si las tensiones podrían desembocar en otro conflicto bilateral como el de 1982, Trump respondió: “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”.

Por otro lado, el mandatario recordó que cuando era un niño los británicos “entraron y se apoderaron de ellas". Aunque destacó, que no estaba seguro si estarían dispuestos a hacer lo mismo, dados los problemas internos que enfrenta el país.

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“(Los británicos) Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos (…) hablamos de semanas en barcos”, comentó.

La soberanía de las Islas Malvinas ha tomado fuerza en las últimas semanas tras la declaración del propio, Donald Trump, quien dijo que estaba dispuesto a revisar la postura del país sobre el dominio del archipiélago. A su vez en esta misma semana se conoció que el Gobierno nacional, ampliará las denuncias a empresas petroleras británicas que operan en las islas.

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Por su parte, desde Londres, optaron por bajar el tono y aseguraron que buscan mantener una relación constructiva con Argentina. Aunque insisten en que su posición sobre la soberanía de las Islas Malvinas no es negociable, y que es una decisión que reside únicamente en sus ciudadanos.

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