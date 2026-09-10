Durante la convención nacional del Partido Republicano, celebrada en Dallas, Donald Trump brindó un discurso frente a los seguidores de su partido, en donde, de cara a las elecciones de medio termino, se elijen a los candidatos de la Cámara de Representantes y del Senado. rometió un cheque, pero también despejó las dudas hacía la actuación del partido en la votación.

Ads

Estas elecciones, celebradas cada dos años, llegan siempre cuando se encuentra la mitad del mandato del presidente electo. En este sentido, Trump comenzó la cuenta regresiva para la votación de noviembre y les habló a todos los seguidores de su partido en medio de las dudas que existen acerca de como le ira en noviembre a los republicanos cuando Trump no aparezca en la lista.

"Les pido que finjan que mi nombre está en el papel", dijo el mandatario.

Más adelante en su discurso, el presidente estadounidense prometió un cheque de US$5.000 a cada ciudadano estadounidense, si el Partido Republicano logra ganar el control de ambas cámaras del Congreso. La única condición que impuso el mandatario fue que ese dinero se debía gastar si o si en Estados Unidos.

Si bien la promesa despertó la euforia de los presentes, Trump no brindó detalles de como será el plan y tampoco de donde saldrá ese monto, lo que rápidamente provocó que los demócratas lo calificaran como “promesa vacía”.

Ads

De cara a las elecciones del 3 de noviembre, las encuestas pronostican una victoria de los demócratas en la Cámara de los Representantes, mientras que para el Senado pronostican una mayoría del 50/50 entre los republicanos y demócratas.

Ads