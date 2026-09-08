Ante la crisis que vive el sector automotriz en Europa, el grupo Volkswagen transformará su planta ubicada en Osnabrück, al norte del territorio alemán, para comenzar a desarrollar componentes de defensa aérea destinados a Alemania y Europa.

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El acuerdo que alcanzó la marca es con el fondo israelí Aurelius Capital, el estado alemán de Baja Sajonia y la empresa Rafael Advanced Defense Systems, también de Israel, con el objetivo de preservar el futuro a largo plazo de la fábrica y los puestos de trabajo.

Según este acuerdo, el proyecto comenzará a mediados de 2027, cuando Volkswagen deje de producir autos en esa fábrica y comience gradualmente a fabricar los componentes de defensa. A su vez, Aurelius, como accionista mayoritario, adquirirá la fábrica junto con el estado de Baja Sajonia, que tendrá una menor participación.

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Se destaca que la fábrica de Osnabrück, en el último tiempo, sólo se encargaba de fabricar el modelo T-Roc Cabriolet de la marca, ya que en 2025 había cesado la producción de Porsche. Por este motivo, el futuro de la fábrica y de sus trabajadores comenzaba a ser incierto.

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