El sistema educativo español registró el peor desempeño de su historia en el Informe PISA 2025. Los alumnos de 15 años formados bajo el currículo de la LOMLOE cayeron en las tres competencias evaluadas por la OCDE y ampliaron la brecha respecto al promedio de la Unión Europea.

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La caída más severa se dio en comprensión lectora, donde el país retrocedió 45 puntos en una década, lo que equivale a la pérdida de más de dos cursos escolares.

El desplome se extendió al resto de las áreas: en matemáticas la baja fue de 30 puntos en diez años, un curso y medio perdido, mientras que en ciencias la retracción alcanzó los 16 puntos.

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Pese a que el Ministerio de Educación atribuyó los datos a una tendencia internacional agravada por el uso de pantallas, persisten brechas territoriales de hasta 100 puntos entre comunidades como Madrid, Asturias o Castilla y León, en los puestos más altos, y la Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla.

La edición 2025 estuvo marcada además por la decisión de la OCDE de apartar los datos de Cataluña del análisis oficial comparativo, al detectar que la muestra presentada por la Generalitat dejó fuera al 23% del alumnado, excediendo ampliamente el límite permitido del 5%. El informe advierte también sobre la escasez de recursos docentes en la red pública y la irrupción acelerada de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT en las aulas españolas.

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Fuente: Infobae

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