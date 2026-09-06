Un importante operativo de emergencia se desplegó este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami luego de que una aeronave de carga se saliera de la pista durante el aterrizaje, impactara contra varios vehículos y posteriormente comenzara a arder.

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El episodio ocurrió alrededor de las 14, hora local, y tuvo como protagonista al vuelo 7598 de la compañía 21 Air, que prestaba servicios para Amazon Prime Air. Se trataba de un Boeing 767-300 procedente del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan de Puerto Rico.

La aeronave logró tocar tierra, pero por motivos que todavía son materia de investigación no consiguió detenerse dentro de los límites de la pista. Continuó su recorrido hasta salir del área aeroportuaria y alcanzó varios vehículos ubicados en las inmediaciones.

Minutos después se desató un importante fuego que generó una extensa columna de humo negro y motivó una rápida movilización de los servicios de emergencia. Más de 60 unidades del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade fueron destinadas al lugar para combatir las llamas y asistir a las personas involucradas.

Las autoridades informaron que hubo heridos como consecuencia del accidente, aunque inicialmente no precisaron el número total ni el estado de salud de los afectados. Tampoco se había comunicado oficialmente cuántas personas viajaban a bordo del carguero.

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La emergencia obligó a interrumpir las operaciones del Aeropuerto Internacional de Miami. Las pistas y calles de rodaje fueron cerradas de manera preventiva mientras trabajaban bomberos, personal de seguridad y equipos especializados, lo que provocó demoras, desvíos y cancelaciones de vuelos.

Imágenes registradas después del impacto mostraron al Boeing fuera de la zona de operaciones y muy cerca de una carretera, mientras una importante cantidad de efectivos trabajaba alrededor de los restos y de los vehículos afectados.

El hecho generó importantes complicaciones durante la tarde del domingo en una de las terminales aéreas con mayor movimiento de Estados Unidos.

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La Administración Federal de Aviación (FAA) inició una investigación para determinar qué provocó que el Boeing no pudiera detenerse después de tocar tierra. Las causas permanecían bajo análisis y se aguardaban nuevas precisiones oficiales sobre las personas afectadas y los daños ocasionados.

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