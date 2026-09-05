Una persona murió y otras 11 permanecen desaparecidas tras un deslizamiento de tierra ocurrido en la aldea del distrito de Suichuan, en la ciudad de Ji’an, provincia de Jiangxi, en el este de China. El fenómeno fue provocado por las intensas lluvias asociadas al tifón Saudel.

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El colapso del terreno afectó a una zona rural donde las autoridades confirmaron que tres personas habían quedado atrapadas entre los escombros. Dos de ellas fueron rescatadas con vida y trasladadas a centros de atención médica, mientras que la tercera falleció a causa de las lesiones.

Las tareas de búsqueda y rescate continúan con la participación de 224 efectivos, 41 vehículos de emergencia, drones de reconocimiento y equipos técnicos especializados para monitoreo de inestabilidad del suelo, con el objetivo de prevenir nuevos deslizamientos durante las operaciones.

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Las autoridades locales de Jiangxi activaron el Nivel III de respuesta a emergencias, mientras que organismos nacionales de gestión de desastres desplegaron equipos de apoyo y coordinación para asistir a los damnificados y organizar evacuaciones preventivas en las zonas de riesgo.

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