Diego Sebastián Rosen, un empresario argentino radicado desde hace años en México, quedó en el centro de la investigación por el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo, ocurrido el martes 1° de septiembre en un complejo residencial de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con autoridades federales y de la Ciudad de México, detuvo a Rosen y a otro hombre identificado como Gerardo “N”, ambos señalados como probables participantes en el hecho.

El crimen tuvo como víctimas a Meléndez, de 38 años; su esposa, de 35 y embarazada de cuatro meses; la hija de ambos, de tres años; y una joven de 21 años que trabajaba como niñera. La mascota de la familia también fue encontrada sin vida.

Una relación comercial que quedó bajo la lupa

De acuerdo con la principal línea investigativa difundida por fuentes federales, el móvil habría sido el robo, presuntamente facilitado por el vínculo comercial que existía entre las víctimas y uno de los sospechosos.

Rosen era socio de Jonathan Meléndez en un emprendimiento dedicado a la renta de propiedades a través de plataformas digitales, identificado como NOMAD Adventures, con operaciones en Valle de Bravo.

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Según la investigación, el empresario argentino habría ingresado al departamento del músico con el consentimiento de la familia, bajo el argumento de mantener una reunión relacionada con los negocios que compartían.

Gerardo “N”, en tanto, habría sido quien conducía el vehículo en el que ambos llegaron al complejo residencial ubicado en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza.

El video que permitió identificarlo

La imagen de Diego Sebastián Rosen comenzó a circular públicamente después de que se difundiera un video registrado por las cámaras de seguridad del edificio.

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En las imágenes se observa al empresario dentro del ascensor del complejo donde vivía Meléndez. La difusión del material permitió que comenzaran a conocerse datos sobre su identidad y su vínculo con la víctima.

A partir de las investigaciones realizadas posteriormente, las autoridades establecieron la probable participación de dos hombres en el hecho.

El crimen y el único sobreviviente

El episodio ocurrió durante la tarde del 1° de septiembre, aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40, según la reconstrucción preliminar de la Fiscalía.

Cerca de las 23:50, la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza recibió el aviso sobre el hallazgo de cuatro personas asesinadas dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure.

En el lugar también encontraron con vida al hijo de Jonathan y Ana Paula, un niño de seis años, quien logró permanecer oculto debajo de una cama durante el ataque.

El menor no presentaba lesiones visibles, de acuerdo con los primeros reportes oficiales.

Cómo fueron encontradas las víctimas

La Fiscalía del Estado de México informó que dos de las víctimas fueron encontradas maniatadas y que tanto ellas como la niña de tres años presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza.

La cuarta víctima tenía una herida de arma de fuego en la espalda.

La mascota de la familia también fue encontrada maniatada y sin vida.

La investigación continúa

Las autoridades mexicanas sostienen que el vínculo de confianza entre Rosen y las víctimas habría sido utilizado para facilitar el ingreso al departamento.

Por el momento, Diego Sebastián Rosen y Gerardo “N” permanecen a disposición de la Justicia y bajo investigación por su probable participación en el multihomicidio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indicó que dará a conocer mayores detalles sobre las circunstancias del crimen y la situación jurídica de los detenidos conforme avance el proceso judicial.

La investigación busca determinar con precisión cómo se produjo el ataque, cuál fue el papel de cada uno de los sospechosos y cuál fue el móvil definitivo del brutal episodio.