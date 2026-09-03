Las últimas declaraciones de Donald Trump sobre las Islas Malvinas generaron preocupación en la prensa del Reino Unido. David Maddox, editor político de The Independent, publicó un análisis en el que sostuvo que el país necesita fortalecer su capacidad militar ante un escenario internacional cada vez más inestable.

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El planteo surgió después de que Trump afirmara que revisa permanentemente la posición de Estados Unidos sobre distintos asuntos, entre ellos la soberanía de las islas. Washington no anunció un cambio formal en su postura, pero las palabras del mandatario fueron interpretadas en Londres como una señal de que el respaldo estadounidense no debería darse por garantizado.

Trump también recordó la Guerra de Malvinas de 1982 y destacó la respuesta militar británica de aquel momento, aunque puso en duda que actualmente el país conserve la misma capacidad para afrontar una situación similar.

A partir de esas declaraciones, The Independent publicó un editorial en el que planteó que las autoridades británicas deben estar preparadas para responder por sus propios medios. El análisis puso especialmente el foco en el estado de las Fuerzas Armadas y en la reducción de la inversión en Defensa registrada durante las últimas décadas.

Para el medio inglés, el episodio vinculado con las islas forma parte de un problema más amplio. El artículo menciona un contexto internacional atravesado por tensiones con potencias como Rusia y China, además de otros focos de conflicto, y sostiene que Gran Bretaña necesita reforzar sus capacidades militares.

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La discusión se da también en medio de diferencias entre Washington y Londres. Trump cuestionó recientemente al gobierno británico por no acompañar militarmente a Estados Unidos en determinados conflictos y volvió a poner bajo análisis la relación entre dos aliados históricos.

Desde Londres, en tanto, ratificaron que su posición respecto de Malvinas no cambió y reiteraron su postura sobre el futuro del archipiélago.

Las palabras del presidente estadounidense terminaron así generando un debate que excede la cuestión de la soberanía: en la prensa inglesa también comenzó a discutirse hasta qué punto el Reino Unido podría afrontar por sí mismo una eventual crisis en el Atlántico Sur.

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